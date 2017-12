Podle informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se má v roce 2018 zprůjezdnit například úsek dálnice D1 Přerov–Lipník a na D7 úsek Postoloprty–Bitozeves.

Výrazně pokročit by měla i modernizace 160 kilometrů dálnice D1 mezi Mirošovicemi a Kývalkou. Dosud se nového povrchu a rozšíření dočkalo jen 63 kilometrů. V příštím roce by však motoristům měly být předány do užívání hned čtyři zmodernizované úseky: Ostředek–Šternov, Hořice–Koberovice, Jihlava–Velký Beranov a Velké Meziříčí–Lhotka.

Zahájit ŘSD v příštím roce plánuje modernizaci D1 na úsecích Mirošovice–Hvězdonice a Humpolec–Větrný Jeníkov. Naopak stavební povolení k modernizaci úseků Velký Beranov–Měřín a Devět křížů–Ostrovačice byla rozkladem zpochybněna ekologickými aktivisty z hnutí Děti Země. Otázkou tedy je, kdy se na nich bude moci začít stavět. Přesto budou v roce 2018 probíhat práce nejméně na šesti úsecích D1.

Do tempa se dostává i dostavba jihočeské dálnice D3, kde stavbaři začnou v příštím roce s výstavbou úseků Úsilné–Hodějovice a Hodějovice–Třebonín.

Důležité dopravní stavby, které mají být v roce 2018 zahájeny.

FOTO: Mapy.cz

Začít má v roce 2018 také stavba dálnice D11 od Hradce Králové přes Smiřice do Jaroměře, která patří mezi devět prioritních staveb, jimž loni Evropská unie povolila výjimku z nového posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). Začne ovšem se zpožděním, protože původně měly být práce na těchto dvou úsecích D11 zahájeny už letos na podzim.

Přípravné práce běží také na dostavbě dálnice D35 v úsecích Opatovice nad Labem–Časy a Časy–Ostrov. V místech nejsložitějších stavebních objektů je hotov archeologický průzkum a na estakádu přes Labe, další mosty a část této trasy je už vydáno pravomocné stavební povolení.

„Další dálniční stavby získají povolení v následujících měsících a budou zahájeny v příští stavební sezóně. Do čtyř let budou nové dálniční úseky postaveny a motoristé se po letech konečně dočkají viditelného rozšíření dálniční sítě,“ ujišťuje ministr dopravy Dan Ťok (za ANO).

Pomoci má také změna legislativy

Aby však nešlo jen o plané sliby, je třeba změnit legislativu a přípravu velkých dopravních staveb urychlit. V Česku totiž trvá v průměru přes deset let, dvakrát déle, než je obvyklé například v Německu.

Konkrétní návrhy na legislativní změny představil Ťok zástupcům šesti z devíti parlamentních stran v tomto týdnu, aby pro to získal politickou podporu.

Konkrétně jde o novelu zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, která bude obsahovat předběžnou držbu pozemků, zjednodušení výplaty náhrad za věcná břemena a zpřístupnění pozemků pro měření a přípravu staveb.

„V každém kraji bychom také měli mít jeden specializovaný stavební úřad s odborníky znalými místní problematiky, aby byl schopen o povolování staveb rozhodovat skutečně rychle. A třetím chystaným krokem je změna stavebního práva,“ informoval o svých záměrech Ťok.

Oprav ještě přibude

Uzavírek na dálnicích i jedničkách po nynější zimní technologické přestávce ve srovnání s letošním létem ještě přibude. Nejde totiž jen o novou výstavbu, ale i o opravy.

„Pokud chceme naše komunikace udržet v dobrém stavu, je nutné každoročně opravit přibližně pět procent celé sítě. Teď však musíme opravovat výrazně více, protože v minulosti toto pravidlo nebylo dodržováno,“ řekl Právu mluvčí ŘSD Jan Studecký.