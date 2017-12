Stejnou částkou podpoří iniciativu také ČEZ, na investice v oblasti tak bude mít Inven v rámci spolupráce s EIB připraveno přes 2,5 miliardy Kč (100 miliónů eur). Další peníze fond investuje samostatně. Dohoda byla podepsána v pátek v Praze.

Mluvčí ČEZ Roman Gazdík upřesnil, že nejde o půjčku ze strany EIB, ale o společné investování.

„Společně s původně poskytnutým kapitálem ze strany ČEZ a dodatečným financováním z EIB bude společnost Inven Capital disponovat kapitálem v celkové výši přibližně 240 milionů eur (6,2 miliardy korun),” uvedl výkonný ředitel Inven Capital Petr Míkovec. Místopředseda představenstva ČEZ Tomáš Pleskač doplnil, že aktivity Inven Capital výrazně přispívají k rozvíjení činnosti firmy v oblasti decentralizované energetiky a obnovitelných zdrojů.

Baterie nebo chytré termostaty



Firmu Inven Capital založil ČEZ koncem roku 2013, tehdy pod názvem ČEZ Nová energetika. Inven, který funguje jako fond, měl podle dřívějších informací dosud k dispozici až pět miliard korun. Zdařilé investice má od Invenu nakupovat ČEZ.

Od předloňska vstoupil ČEZ prostřednictvím Inven Capital do několika projektů v Německu. V létě 2015 vstoupil do firmy Sonnen, která vyrábí bateriová úložiště. Na podzim téhož roku vstoupil do firmy Sunfire, vyrábějící moderní palivové články. Na konci loňského dubna se ČEZ stal druhým největším akcionářem mnichovské firmy tado°, která prodává takzvané chytré termostaty.

Letos firma koupila významný minoritní podíl v německé společnosti Cloud & Heat Technologies, která přináší řešení využívající teplo z datových serverů k vytápění a ohřevu vody pro komerční prostory. Vstoupil i do francouzské společnosti Vulog, která poskytuje technologie pro sdílení ekologických aut ve městech.

Evropská investiční banka je institucí Evropské unie, která se specializuje na poskytování dlouhodobých úvěrů. Jejími akcionáři jsou členské státy EU. Finančně podporuje životaschopné projekty a přispívá tím k dosažení politických cílů EU.

EIB například poskytla provozovateli přenosové soustavy ČEPS zhruba tři miliardy korun (111 miliónů eur) na posílení a modernizace energetické přenosové soustavy.