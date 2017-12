Inspektoři ČOI nově smějí při některých kontrolních akcích kvůli své bezpečnosti používat skrytou identitu včetně krycích dokladů. Uvádění pravé identity pro ně bylo riskantní. Nová metoda kontroly usnadnila a zřejmě přispěla k tomu, že od předváděček prodejci ustupují.

V letošním třetím čtvrtletí si na předváděcí akce u ČOI stěžovali jen čtyři zákazníci, zatímco loni to bylo ve stejném období téměř 50 stížností. Atraktivitu předváděcích akcí mezi organizátory také výrazně snížilo zavedení zákona v roce 2016, podle kterého nemohou prodejci vybírat peníze přímo na akci, ale až sedm dní po ní - aby si lidé mohli nákup rozmyslet.

„Z podání spotřebitelů vyplývá, že šmejdi se přesouvají na internet. Rovněž dochází k nárůstu podání stížností na nabídku zboží po telefonu,” řekl mluvčí inspekce Jiří Fröhlich. Ti, kteří chtějí dál podnikat nepoctivě, podle něj často zakládají například anonymní e-shopy a cílí na důvěřivé spotřebitele jinými cestami, upřesnil na dotaz Novinek.

„Inspekce nemůže s těmito e-shopy prakticky nic udělat, protože prodejce je anonymní, neexistují kontaktní údaje, nebo jsou údajně prodejci ze třetích zemí a podobně,” uvedl.

Odstoupení po telefonu si nahrávejte



Případné poslání peněz na e-shop, který nezašle žádné zboží, nemůže ČOI řešit, protože toto není prohřešek proti zákonu o ochraně spotřebitele, ale například podvod a je potřeba se obrátit na Policii ČR, případně se bránit soudně.

Lidem proto radí na anonymních webech nic nekupovat a rozhodně neposílat peníze předem. Seznam rizikových eshopů zveřejňuje inspekce na svém webu.

Nejčastěji firmy porušily povinnost oznámit konání akce a zákaz přijetí finanční částky za zboží před uplynutím sedmi dnů od uzavření smlouvy Jiří Fröhlich, mluvčí ČOI

Ohledně nabídek po telefonu si lidé podle Fröhlicha stěžují stále na totéž. Je to nabídka zboží (bývají to ponožky, holicí břity, rybí tuk, vitamíny) zdarma, případně za cenu poštovného, která je spojena s pravidelným odběrem. Od první zásilky se dá odstoupit lehce (do 14 dnů bez udání důvodu), to však většinou spotřebitel neudělá. Draze zpoplatněna bývá pak následná zásilka. Nezaplatí-li spotřebitel, následují obvykle výhrůžky exekucí a podobně. Ačkoli nemají opodstatnění, často spotřebitele vyděsí.

„Nejlepší je od takové smlouvy co nejdříve odstoupit, a to písemně s doručenkou. I když je písemná forma nejvhodnější, je možné smlouvu s danou společností ukončit i telefonicky na jejich zákaznické lince, ale jen za předpokladu, že je spotřebitel schopen si celý hovor nahrát, aby měl důkaz,” dodal mluvčí.

Pokuty za čtyři milióny



„Ve třetím čtvrtletí tohoto roku uskutečnila ČOI 16 kontrol předváděcích akcí a porušení zákonů shledala jen u dvou z nich, což je historicky nejméně. V minulém roce ve stejném období provedla 46 kontrol prodejců a zjistila porušení zákonů u 30 z nich,” uvedl Fröhlich.

Ve sledovaném třetím čtvrtletí nabylo právní moci 12 pokut v hodnotě téměř čtyři milióny korun. Nejvyšší souhrnnou pokutu 1,65 miliónu korun inspekce uložila společnosti BNM-Medical Czech, která nabízí například různé zdravotní pomůcky. Druhou nejvyšší pokutu ve výši 750 tisíc korun dostala společnost Arrochar a 600 tisíc má na pokutách zaplatit firma Tri Solar.

Kontroly předváděcích akcí – od 1. 7. do 30. 9. 2017 Inspektorát Počet kontrol Kontroly se zjištěním Zjištění v % Středočeský a Hl. město Praha 7 1 14,3 % Jihočeský a Vysočina 1 0 0,0 % Plzeňský a Karlovarský 0 0 0,0 % Ústecký a Liberecký 2 0 0,0 % Královéhradecký a Pardubický 2 0 0,0 % Jihomoravský a Zlínský 0 0 0,0 % Olomoucký a Moravskoslezský 4 1 25,0 % Celkem 16 2 12,5 % Zdroj: ČOI

„Nejčastěji tyto firmy porušily povinnost oznámit konání akce a zákaz přijetí finanční částky za zboží před uplynutím sedmi dnů od uzavření smlouvy. V těchto případech došlo k převzetí finanční částky za výrobek přímo na předváděcí akci, a to zákon zakazuje,” upřesnil mluvčí.