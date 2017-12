„Náš největší problém je, že nejsou lidé na práci. Řada lidí pracuje na černo a je otázka, kolik lidí bere dávky, nadělali si děti, aby nemuseli pracovat. Naše firmy ztrácejí možnost výroby,” řekl Babiš.

Udržení ekonomického růstu by pak podle Babiše mohla pomoci vláda tím, že bude masivně investovat. „Stát by měl masivně investovat. To je hlavní role státu, aby investoval a snížil byrokracii,” uvedl Babiš.

Obavy z levné síly



Ohledně zaměstnávání cizinců podle něj v Česku „funguje psychologie”, že to negativně dopadne na tuzemské zaměstnance. Takovou obavu ale považuje za lichou.

Dosavadní ministr průmyslu Jiří Havlíček (ČSSD) prohlásil, že „není řešení dovážet levnou pracovní sílu”. Proti tomu se ohradil viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar. Argumentoval tím, že firmy musí podle zákona nejprve nabídnout volná místa uchazečům z tuzemska.

Nezaměstnanost v Česku v říjnu klesla podle statistik úřadů práce na 3,6 procenta ze zářijových 3,8 procenta. Uchazečů o práci bylo zhruba 271 tisíc, nejméně za téměř 20 let. Zároveň přibylo volných míst oproti září o téměř 4000 na zhruba 210 tisíc. Podle údajů statistiků je česká nezaměstnanost nejnižší v EU. [celá zpráva]

Euro? Víc nevýhod než výhod



Babiš se na fóru vyjádřil také k možnému příjetí eura. Uvedl, že vidí v tomto kroku více nevýhod než výhod. Mimo jiné zmínil ztrátu nezávislosti centrální banky nebo náklady související se vstupem do eurozóny.

„Z pozice bývalého ministra financí mohu říci, že nás by to stálo dvě miliardy eur dopředu, deset miliard garance. ČNB by tu byla jen do počtu,” prohlásil.

„Euro není náš problém. Náš problém je, že nejsou lidé, vzdělávání, a především musíme skončit s daňovými pobídkami. Proč to dáváme firmám, které to nepotřebují?“ uzavřel.

Babiše by měl ve středu jmenovat prezident Miloš Zeman předsedou vlády, jeho menšinovou vládu chce jmenovat o týden později.