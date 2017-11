Pro vstup TMR do areálu na Ještědu hlasovalo 27 zastupitelů, tři byli proti, sedm se jich zdrželo.

Do areálu na Ještědu chce Rattajova společnost v první fázi vložit až 160 miliónů korun a v budoucnu dalších 600 až 700 miliónů korun.

Jednání se slovenským investorem vedl Liberec už dva roky. K zásadnímu průlomu došlo ale teprve nyní, dvě hodiny před začátkem zasedání libereckého zastupitelstva.

TMR totiž původně usilovala o pronájem areálu na Ještědu na 25 let, nakonec ale na poslední chvíli přistoupila na kompromis, který vzešel ze zastupitelského klubu Starostů pro Liberecký kraj (SLK). TMR nakonec dostane areál do pronájmu jen na 10 let s opcí na dalších 10 let.

Igor Rattaj

FOTO: Vladislav Prouza, Právo

„Je to politický kompromis,“ řekl po schválení pronájmu Igor Rattaj, který celé čtvrteční jednání v Liberci osobně sledoval a k zastupitelům i promluvil. „Vše se vyvinulo tak, že bylo potřeba udělat kompromisy,“ dodal.

Za pronájem areálu, který Liberci dosud každoročně generoval ztráty, zaplatí TMR městské pokladně v Liberci podle smlouvy napřímo milion korun ročně (po vybudování nové sjezdovky tři miliony) a dalších 4,2 milionu korun poskytne ve formě benefitů libereckým sportovním oddílům, které budou sjezdovky na Ještědu využívat.

Tatry Mountain Resorts Slovenská firma provozuje největší skiareály na Slovensku a podniká také v Polsku. Skupina TMR vlastní největší slovenský akvapark, hotely, má i podíl v provozovateli největšího českého skiareálu ve Špindlerově Mlýně. Rattaj ve čtvrtek zastupitelům řekl, že roční obrat TMR je asi 2,6 miliardy korun a v zimě má přes 2000 zaměstnanců Zdroj: ČTK

Areál na Ještědu převezme TMR už pro tuto zimu. „Už jsme spolupracovali například na přípravě ceníků pro letošní zimu, možná ještě nějaké malé změny v provozu letos nastanou, ale k zásadním změnám ještě letos nedojde,“ upřesnil Rattaj. Teprve příští rok se podle něj začnou připravovat projekty, které jsou v souladu s územním plánem Liberce.

Město hledalo strategického partnera pro Ještěd, protože nemělo na investice a areál je za současného stavu prodělečný. TMR už přislíbila, že na Ještědu vybuduje novou páteřní sjezdovku Skalka, dvě modré tratě pro rodiny s dětmi a že další sjezdovky rozšíří, aby byly atraktivnější. Investovat chce také do nových lanovek, plánuje i šestisedačku.

Sjezdovky by měly sloužit i pro večerní lyžování, dnes je osvětlená jediná. Společnost chce vylepšit i zasněžování a rozšířit služby pro lyžaře.