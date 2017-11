V celé osmadvacítce tak práci hledá 18,24 miliónu lidí, z nichž 14,34 žije v eurozóně. Oproti září počet nezaměstnaných v Unii klesl o 110 tisíc lidí, z toho o 88 tisíc v eurozóně.

Euro area #unemployment at 8.8% in November; lowest rate since Jan 2009. EU at 7.4% - lowest since Nov 2008 https://t.co/OsVG3P0UG5 pic.twitter.com/SOJBWQFQ7p — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) 30. listopadu 2017

Z členských států zůstává šampiónem i nadále Česko, kde ve věkové kategorii 15 až 74 let činí nezaměstnanost 2,7 procenta. Ve věkové kategorii 15 až 64 let, kterou sleduje Český statistický úřad (ČSÚ), je to dokonce 2,6 procenta. [celá zpráva]

Za Českem se pak umisťují Malta s 3,5 procenta a Německo s 3,6 procenta. Z našich dalších sousedních zemí dosahuje míra nezaměstnanosti v Polsku 4,6 procenta, v Rakousku 5,4 procenta a na Slovensku sedm procent.

Nejvyšší nezaměstnanost v Řecku a ve Španělsku



Nejvyšší nezaměstnanost vykazuje Řecko, kde jsou data o měsíc zpožděná. V srpnu vykázalo míru nezaměstnanosti 20,6 procenta, což představuje meziroční pokles o 2,8 procentního bodu.

Špatná situace panuje i ve Španělsku, kde říjnová nezaměstnanost dosahovala 16,7 procenta. To je stejně jako před měsícem, ale méně než před rokem, kdy tam míra nezaměstnanosti činila 18,8 procenta.