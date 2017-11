„Porušení zákona o ochraně spotřebitele bylo prokázáno ve 13 případech, kdy se prodejci nejčastěji dopouštěli nekalé obchodní praktiky. Spotřebiteli byla často účtována u pokladny cena vyšší než uvedená cena pro Black Friday,” uvedl Fröhlich.

Kontroly inspekce proběhly minulý čtvrtek a pátek. Slevové akce po vzoru amerického „Black Friday“ v mnoha obchodech platily celý týden. Inspektoři kontrolovali převážně supermarkety, hypermarkety a obchodní centra na různých místech Česka.

Vřele doporučujeme spotřebitelům, aby se nenechali zlákat magickými slovíčky…, ale aby přemýšleli, zda takové zboží skutečně potřebují a zda náhodou jinde bez slevy totéž zboží není nakonec levnější. Jiří Frölich, mluvčí ČOI

Typickým příkladem porušení zákona byla kontrola provozovny elektro ve Velkém Meziříčí. U žehličky Philips byla uvedená cena ve slevě 1799 korun. Cena skutečně účtovaná zákazníkovi však byla 2499 korun. „Tímto jednáním byl spotřebitel poškozen ve výši 700 Kč a s prodejcem bude zahájeno správní řízení,” dodal mluvčí.

Navyšování cen před akcí



Společnost Apify tento týden zveřejnila analýzu, podle které e-shopy před akcí Černý pátek u řady položek zvedly ceny, aby pak sleva vypadala větší. Praktiku zaznamenaly u velkých e-shopů jako CZC.cz, Mall.cz a Alza.cz.

U Mall.cz uvádí příklad vrtačky avizované se slevou 45 procent za 2650 z původní ceny 4899 korun. Jenže v předchozích týdnech obchod stejnou vrtačku prodával jen o stovku dráž za 2749.

Obchody argumentují například tím, že ceny mění a doplňují často a v některých případech pro výpočet ceny před slevou (například u zmíněné vrtačky) použili výrobcem a distributorem doporučenou maloobchodní cenu.

Ilustrační foto

FOTO: Milan Malíček, Právo

„Případy, které se objevily, vycházejí z toho, že už před samotným Black Friday jsme konkrétní zboží prodávali za nižší cenu a v rámci jednotného principu výpočtu slev se maloobchodní cena – tedy ta, ze které se slevy pro kampaně odvozují – aktualizovala. Ve slevové nabídce v rámci kampaně Black Friday byly tisíce produktů a toto se týkalo jednotek z nich, ale i tak se našim zákazníkům za nedopatření omlouváme,” řekl Novinkám mluvčí Mall.cz Jan Řezáč.

Když podnikatel zvýší cenu například na několik dní a následně z té ceny udělá slevu, neporušuje podle ČOI zákon, a nelze tak ani ze strany inspekce toto jednání pokutovat.

„Občas se podaří však podchytit případy, kdy podnikatel zboží rovnou dá do prodeje se slevou, pak samozřejmě následuje pokuta, pokud inspekci nedoloží, z jaké původní ceny sleva vychází,” řekl Novinkám Fröhlich. Dodal, že navýšení cen krátce před slevovou akcí je „etický problém”, a pokud by jej inspekce měla postihovat, byly by nutné úpravy zákona.

„Vřele doporučujeme spotřebitelům, aby se nenechali zlákat magickými slovíčky sleva či akční cena, popřípadě Black Friday, ale aby přemýšleli, zda takové zboží skutečně potřebují a zda náhodou jinde bez slevy totéž zboží není nakonec levnější, pak jistě ušetří,” uzavřel mluvčí inspekce.