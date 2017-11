„Největší problémy v potrubí způsobuje člověk. Příkladem je vylití betonové směsi do kanalizace při stavebních úpravách domu, nebo dokonce vhození odpadkového koše, který způsobil totální ucpání kanalizace,“ prozradil Marcel Ulrich, vedoucí provozu kanalizační sítě společnosti Ostravské vodárny a kanalizace.

„Zabetonovaná“ kanalizace může znamenat havárii a škody v řádech miliónů korun, které pak takový šikovný stavebník může přidat do svých nákladů stavby.

Potvrdil, že kanalizaci občas ucpe i nahromaděný tuk.

Tukový valoun v kanalizaci

FOTO: OVaK

„Tuky se v odpadních vodách ochladí, vytvoří shluky, které se nabalují na stěny potrubí, šachty a všechny objekty v kanalizaci. Poté na sebe vážou plovoucí nebo posouvané předměty v odpadních vodách jako jsou hygienické potřeby či štěrk, až vytvoří hroudu. Ta vytvrdne a kanalizaci ucpe, nebo minimálně zmenší její průtok,“ popsal.

Podle vedoucí provozu vodovodu a kanalizací Šumperská provozní vodohospodářské společnosti Oldřicha Bajáka je do kanalizace splaškové nebo jednotné možné vypouštět pouze odpadní vody. „Vypouštět nebo vhazovat jakékoliv jiné látky je zakázané,“ uvedl s tím, že lidé však často porušují Kanalizační řád, který mimo jiné zakazuje vypouštění infekčních, radioaktivních látek, látek narušujících materiál stok a technologie a také tuky či oleje.

Baják i Ulrich mají za to, že likvidaci olejů a tuků by měli věnovat zvláštní pozornost hlavně provozovatelé restaurací, jídelen, přípraven jídla, bufetů a jiných provozoven, kde se s tuky nakládá, ti by totiž měli mít instalován odlučovač tuků a ten řádně provozovat. „Neudržovaný odlučovač v souladu s jeho provozním řádem se pak chová, jako by tam vlastně ani nebyl,“ vysvětluje Ulrich.

Havárie kanalizace po ucpání tukem

FOTO: OVaK

„Zbytek mastnoty z pánve v kuchyni v domácnostech lze utřít savým papírem a ten vyhodit do komunálního odpadu mezi směsný odpad. Olej z fritéz je vhodné slévat do PET lahví a ty vhazovat do kontejnerů na oleje, případně je odvézt do sběrného dvora. Motorové oleje se musí odvážet do sběrných dvorů nebo odevzdávat u prodejců motorového oleje. Ti by měli starý olej odebírat,“ nastínil Ulrich.

Provozovatele kanalizace pak potvrzují, že v místě se zvýšenou koncentrací restaurací a barů, kde se podává jídlo, je pravděpodobnost ucpání kanalizace tukem daleko větší než v okrajových částech s individuální zástavbou. Takže známá ostravská ulice Stodolní budí pozornost nejen v pozdních odpoledních a nočních hodinách, ale pro provozovatele kanalizace vždy.

Pozor na ruličky

Do kanálů nepatří ani zbytky jídla, které jsou odpadem, i ty totiž obsahují tuky, a navíc přitahují hlodavce. A problémem se mohou stát i ruličky od toaletního papíru, i když výrobce deklaruje, že se ve vodě rozpustí.

FOTO: OVaK

„Zaznamenali jsme řadu případů, kdy právě rulička byla spouštěčem ucpání vnitřního rozvodu, vytopení domu nebo bytu a následně čištění rozvodu s výslednou platbou v řádech tisíců korun. Rozpustí se každá rulička, záleží jen na čase a okolních podmínkách. Já raději ruličku vhodím do koše, kam si myslím, že patří,“ poukázal Ulrich.