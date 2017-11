Roční kupón s platností od letošního 1. prosince do 31. led­­na 2019 tedy bude i nadále stát 1500 korun, měsíční 440 korun a ten desetidenní 310 korun. Prodej ročních kupónů bude zahájen nejpozději 1. prosince a kupónů s platností na jeden měsíc nebo deset dnů hned po Novém roce. K mání budou na pobočkách České pošty, v Autoklubu Bohemia Assistance, u řady čerpacích stanic i na hraničních přechodech.

Nové dálniční kupóny jsou opět opatřeny bezpečnostními prvky. Oficiální prodejní místa budou označena speciální nálepkou a MD doporučuje řidičům kupovat dálniční kupóny právě na nich. Značně se tak sníží riziko, že jim bude prodán padělek.

Bez kupónu hrozí vysoké pokuty

„Motoristé by ve vlastním zájmu neměli nákup ročních kupónů odkládat až na konec ledna, ale měli by si je koupit co nejdříve. Vyhnou se tak případnému riziku, že při hromadných nákupech kupónů na poslední chvíli budou na některých prodejních místech přechodně vyprodané,“ připomněl ministr dopravy Dan Ťok (za ANO).

Pokud řidič vyjede na zpoplatněnou komunikaci bez platné dálniční známky, riskuje, že při silniční kontrole zaplatí blokovou pokutu až 5000 korun. Ve správním řízení může postih za tento přestupek činit dokonce 100 tisíc korun.

Některé úseky bez zpoplatnění

Nutné je dát si pozor i na správné umístění dálničního kupónu. Jeho první díl musí být nalepen na pravý dolní okraj vnitřní strany čelního okna vozidla. Navíc je třeba z čelního skla odstranit už neplatné známky.

Nová vyhláška, kterou nyní Ťok podepsal, osvobozuje od dálničního poplatku některé úseky, které tvoří obchvaty měst nebo přes ně vedou silnice prvních tříd.

„Dálniční známku nebudou řidiči od ledna potřebovat například na dálnici D3 kolem Veselí nad Lužnicí a také na D6 mezi Chebem a Karlovými Vary. Bez poplatku bude rovněž dálnice D55 kolem Otrokovic, D52 u Pohořelic i část D6 u Hněvotína, aby se motoristé mohli bezplatně dostat na obchvat Olomouce na dálnici D35,“ dodal ministr dopravy.