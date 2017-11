Podle jednoho ze zdrojů by hodnota dohody měla činit 500 miliónů eur (10,8 miliardy korun).

Penta vstoupila do oblasti médií v posledních letech, od roku 2015 například vydává regionální Deník.

Time Warner nabízí k prodeji aktiva CME v několika zemích střední a východní Evropy. Chce se více soustředit na domácí trh.

„Světem běhají dohady, které komentovat nebudeme,” řekl na dotaz Novinek mluvčí Penty Ivo Mravinac. Komentář se od Penty, CME ani Time Warner nepodařilo získat ani agentuře Reuters.

Akcie CME na pražské burze v poledne posilovaly o více než sedm procent.

V Chorvatsku prodej neprošel



Chorvatské úřady minulý týden neschválily plánovaný prodej Nova TV, jež je místní divizí mediální společnosti Central European Media Enterprises Ltd, která v České republice vlastní televizi Nova a další stanice. Americká firma to ve středu oznámila s tím, že rozhodnutí prostuduje a zhodnotí možnosti dalšího postupu.

CEFC již dříve koupila od Penty svou pražskou kancelář a další majetek. V minulosti investovala do mediálních skupin Médea Group a Empresa Media, spolupráci s nimi však již ukončila.

Time Warner vlastní v CME 46,5 procenta akcií s hlasovacími právy. Na základě warrantů, tedy cenných papírů s opcí, které může uplatnit do května 2018, může mít Time Warner v CME podíl 75 procent.

Time Warner se loni v říjnu dohodla s americkou telekomunikační firmou AT&T na svém převzetí za více než 85 miliard dolarů. Americké ministerstvo spravedlnosti podalo tento týden žalobu s cílem spojení zablokovat.

Některé kanály jen pro platící diváky?

„Prodej skupiny kolem TV Nova může zásadně ovlivnit celý český televizní trh. Především bude záležet na tom, jak noví vlastníci budou přistupovat k celému portfoliu ze střednědobého a dlouhodobého hlediska. Jestli ponechají celé portfolio kanálů ve volně dostupné formě FTA/DVB-T nebo portfolio rozdělí tak, aby do budoucna ještě více posílili postavení TV Nova,“ komentovala pro Právo očekávaný prodej Novy ředitelka televizní společnosti AXOCOM Erika Luzsicza. Tato společnost působí i na českém televizním trhu.

„Pokud by noví majitelé posunuli alespoň část portfolia do placené části, tak by to nejen mohlo mít dodatečný pozitivní vliv na Novu, která by tím mohla ekonomicky posílit, a zároveň by to mohlo motivovat určitou část diváků těchto kanálů k objednání placené nabídky. Což by vzhledem k chystaným novým technologickým a vysílacím standardům mohlo výrazně pomoci celému trhu tematických kanálů. Díky nárůstu nových předplatitelů by se celý segment mohl dále rozvíjet,” dodala Luzsicza.