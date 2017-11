O rozhodnutí po jednání městské rady v úterý informoval její člen Karel Grabein Procházka (ANO) s tím, že dohodu finálně musejí stvrdit zastupitelé.

Praha by Pražské služby takřka zcela ovládla, podle dohody by k tomu měla ještě od Křetínského získat 1,6 miliardy korun.

Znalci společnosti Apogeo podle Procházky cenili podíl Prahy v Pražské teplárenské na zhruba 3,2 miliardy korun, cenu Křetínského podílu v Pražských službách vyčíslili na téměř 1,2 miliardy korun. „Ocenění bylo přezkoumáno přes společnost Deloitte ČR,“ uvedl Procházka.

S Pražskými službami by měla Praha plně ovládnout malešickou spalovnu čili podnik ZEVO Malešice. „V teplárenské bychom ztratili minoritní podíl, ale teplo je tzv. regulovanou komoditou a nehrozí, že by bez účasti hl. m. Prahy došlo k nárůstu cen,“ řekl Procházka.

Praha chce superholding



Pražským službám, které v metropoli například svážejí odpad a starají se o úklid, by mohla podle Procházky Praha zadávat zakázky přímo, bez veřejných soutěží, což by je zlevnilo. Po ovládnutí Křetínského podílu ovšem bude muset ještě vytěsnit minoritní akcionáře, kteří ovládají asi dvě procenta akcií.

Pražské služby se město pokusilo v posledních pěti letech ovládnout několikrát, zatím se to však nezdařilo.

Pokud bude mít v Pražských službách město stoprocentní podíl, chtělo by je podle Procházky začlenit do tzv. superholdingu městských firem. Ten se rodí pod společností Pražská plynárenská Holding. I o této věci musejí rozhodnout zastupitelé. Projednávat by ji mohli začátkem příštího roku.