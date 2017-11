Ministr Daniel Herman (KDU-ČSL), který nebyl zvolen do Sněmovny a ve funkci nejspíš končí, přezkumné řízení minulý týden ve středu zastavil. Uvedl to na svém webu Klub Za starou Prahu a Hermanovo rozhodnutí zveřejnil.

„Znamená to, že padá prozatímní památková ochrana, které se objekt těšil v době řízení, a jako bezcenná stavba může být nyní zbořen,“ konstatoval klub.

Proti demolici Transgasu jako jedinečné high-tech architektury v Praze vystupovala širší i odborná veřejnost a také architekt Václav Aulický, spoluautor komplexu.

Nevhodně začleněny do okolí



V rozhodnutí ministr mimo jiné uvádí, že nemovitosti jsou nevhodně začleněny do okolí, „detaily staveb, fasád a zábradlí jsou mimo lidské měřítko”, že se v areálu „neudála žádná významná kulturněhistorická událost” nebo že domy nejsou na rozdíl od budovy Ingstavu nebo Kotvy významným příkladem brutalismu. „Autoři nemovitostí se snažili napodobit západní vzory, ale s velice sporným výsledkem,” stojí v rozhodnutí.

Mezi důvody, které Herman pro svůj verdikt uvedl, patří i finanční stránka. Znalecký ústav Apogeo odhadl hodnotu nového projektu architekta Jakuba Ciglera po realizaci asi na 2,2 miliardy korun. Investorem je společnost HB Reavis.

„Po odečtení současné hodnoty nemovitostí a nákladů na realizaci projektu by čistý výnos činil přibližně 389 miliónů korun. Prohlášením nemovitostí za kulturní památku by byl tento očekávaný výnos zcela zmařen. Jednalo by se tak o ušlý zisk,“ stojí v Hermanem podepsaném rozhodnutí o konci přezkumného řízení.