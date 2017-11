V rámci celé osmadvacítky podíl dětí a mladistvých ohrožených chudobou klesl z 27,5 procenta v roce 2010 na 26,4 procenta v roce 2016. V současnosti je tak těmito sociálními problémy ohroženo 24,8 miliónu evropských dětí.

V Dánsku jde o 13,8 procenta dětí. Ve Finsku je to 14,7 procenta, ve Slovinsku 14,9, v Česku 17,4 a v Nizozemsku 17,4.

Share of children at risk of poverty or social exclusion highest in Romania and Bulgaria, lowest in Denmark. https://t.co/pDVeiJBpVp pic.twitter.com/wIiVhv8vX0