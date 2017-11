Podíl zboží ve slevě poprvé za 15 let klesl. Česko ale v letákovém šílenství stále vede

Podíl zboží prodávaného ve slevách v Česku letos vůbec poprvé za posledních 15 let klesl. U baleného rychloobrátkového zboží podíl činí 46,3 procenta, což je meziročně o půl procentního bodu méně. Je to však stále nejvíce v Evropě. Na tiskové konferenci Svazu obchodu a cestovního ruchu to řekl ředitel výzkumné společnosti GfK Czech Tomáš Drtina.