Akcie Foxconnu na výsledek hospodaření zareagovaly propadem o 2,8 procenta na nejnižší úroveň od konce září. Šlo o první čtvrtletní propad Foxconnu v tomto roce a největší propad zisku za čtvrtletí minimálně od roku 2009. Příjmy firmy ve třetím čtvrtletí stagnovaly.

Vedle problémů při výrobě nového telefonu od Applu někteří analytici zmiňují také další faktory, které se do zisku negativně promítly, a to zhodnocení čínského jüanu a delší odstávku kapacit. Telefon iPhone X šel totiž do výroby nezvykle pozdě.

V důsledku slabého zájmu o telefon iPhone 8 a problémům při výrobě přístroje iPhone X akcie tchajwanské společnosti za poslední tři měsíce ztratily asi deset procent hodnoty. V závěru roku by se podle analytiků měla situace změnit, Apple je teď s průběhem výroby nejnovějšího mobilního telefonu spokojen a očekává vysoký předvánoční odbyt.