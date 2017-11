Mezi čtvrtletími rostl HDP eurozóny i celé osmadvacítky o 0,6 procenta. To je pro změnu o něco pomalejší tempo, než bylo v předchozích třech měsících, kdy rostl o 0,7 procenta.

Pouze v Dánsku se HDP oproti minulému čtvrtletí snížil, a to o 0,3 procenta. Meziročně rostl o 1,1 procenta, což představuje zpomalení oproti předchozímu čtvrtletí, kdy byl růst 2,7 procenta.

Euro area #GDP 0.6% in Q3 2017 (EU 0.6%), 2.5% compared with Q3 2016: flash estimate from https://t.co/ILsQULov3l pic.twitter.com/Cpi3CEb3HD