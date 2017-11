To, co jsem na vlastní oči viděl, je nepopsatelné. Touto větou začíná dopis řeckého žida Marcela Nadjariho, v němž popisuje hrůzy, které prožil jako vězeň tzv. Sonderkomanda v Osvětimi. Byl zařazen do skupiny lidí, kteří museli obsluhovat... Celý článek Hrůzy, které jsem viděl, nelze slovy vyjádřit. Vědci zrestaurovali unikátní dopis z Osvětimi»