O tom, kde by měla automobilka vyrůst, by se podle slovenského listu Hospodárske noviny mělo rozhodnout co nejdřív. Výroba by měla začít již v roce 2020.

„Předpokládaná kapacita výroby by měla být na úrovni 3000 elektromobilů měsíčně, to odpovídá potřebě asi 500 zaměstnanců,“ citoval list Branislava Kocpera, jednatele společnosti Zhi Dou Slovensko.

Společnost patří do skupiny Zhejiang Geely Holding Group, která v roce 2010 koupila výrobce osobních aut Volvo Car. „Automobilka není v Evropě natolik známá, ale její modely patří v celosvětovém srovnání mezi nejprodávanější elektromobily. Evropa je pro výrobce lukrativním trhem,“ uvedl analytik společnosti Capital Markets Martin Krištoff.

Vyrábějí nejvíc aut na hlavu

Slovensko by uvítalo, kdyby automobilka postavila svůj závod na východě země, kde je stále vyšší nezaměstnanost.

Už dnes je Slovensko v přepočtu na obyvatele největším výrobcem automobilů na světě. V Bratislavě působí automobilka Volkswagen, u Trnavy PSA Peugeot Citroen a u Žiliny Kia Motors. U Nitry staví svůj závod Jaguar Land Rover a se spuštěním výroby počítá koncem příštího roku.

Automobilky se však už nyní potýkají s nedostatkem kvalifikované pracovní síly. Často proto zaměstnávají občany Srbska, Rumunska a dalších zemí.