Podíl nezaměstnaných mužů poklesl na 3,3 procenta a žen na 3,9 procenta. I v uplynulém měsíci pokračoval velký zájem zaměstnavatelů o nové zaměstnance.

„Nadále pokračují sezónní práce a zároveň ještě doznívá turistická sezóna,” uvedl úřad.

Šéfka úřadu práce Kateřina Sadílková se domnívá, že právě tato instituce si může připsat zásluhy za příznivý stav. „Úřadu práce ČR se daří snižovat podíl dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů,” tvrdí.

Nezaměstnanost v regionech

FOTO: David Ryneš, Novinky

V posledním roce klesl v meziročním srovnání podíl lidí, kteří jsou bez práce déle než dvanáct měsíců o 3,7 procenta, proti roku 2015 o osm procent.

Největším poklesem nezaměstnanosti proti předchozímu měsíci se mohou pochlubit okresy Ústí nad Orlicí (o 8,8 procenta), Teplice (o 7,6 procenta), Plzeň sever (o 7,5 procenta), Jablonec nad Nisou (o 7,4 procenta), Svitavy (o 7,3 procenta) a Praha - západ (o 7,1 procenta).

Tlak na růst mezd a zvýšení úrokových sazeb



„Současný vývoj trhu práce je tak nadále nad očekávání příznivý, což odráží celkově pozitivní vývoj tuzemské ekonomiky v posledních letech. Velmi přehřátý trh práce se naopak začíná stávat bariérou dalšího růstu ekonomiky, jelikož je pro firmy stále obtížnější nalézt vhodné pracovníky,” uvedl hlavní ekonom ING Jakub Seidler.

„Díky tomu očekáváme další tlak na růst mezd, jejich celoroční dynamika by se letos měla dostat k sedmi procentům, v příštím roce by měla přesáhnout osm procent, částečně i díly schválenému růstu platů státních zaměstnanců a silnějšímu tlaku odborů,” dodal s tím, že to podpoří spotřebu domácností, což by mohlo vést bankovní radu ČNB k dalšímu zvyšování úrokových sazeb.