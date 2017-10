Žabka se v Česku poprvé za devět let dostala do zisku

Obchodní síť Žabka se v Česku poprvé za devět let dostala do zisku. Ve finančním roce 2016/2017 vydělala 19 miliónů korun. Tržby klesly meziročně o dvě procenta na 1,15 miliardy korun. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti.