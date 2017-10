Kurz české měny se v pátek drží blízko hranice 25,70 koruny za euro a je tak nejsilnější od zahájení měnových intervencí na přelomu října a listopadu 2013. K dolaru je koruna nejsilnější za tři roky. Dolar stojí 21,80 koruny, na začátku letošního roku byl skoro za 26 korun.

„Mezinárodní devizoví obchodníci ani jiní investoři neočekávají od voleb žádnou výraznou změnu ve směřování české politiky. Nepovažují za příliš pravděpodobné, že by z nich vzešla vláda, která bude zásadněji zpochybňovat naše začlenění do západních nadnárodních struktur, jako je EU a NATO,” soudí hlavní ekonom společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda. Podle něj to investorům stačí k tomu, aby na Česko nahlíželi dále jako na ekonomicky a politicky stabilní zemi a věřili českým dluhopisům i české koruně.

Ta bude podle Kovandy i po volbách posilovat k úrovni 25,60 koruny za euro, které dosáhne do konce roku.

Andrej Babiš (ANO) a Lubomír Zaorálek (ČSSD) v předvolební debatě na Nově

FOTO: TV Nova

Vůči dolaru by do konce roku podle něj měla tuzemská měna posílit na 20,90 koruny. „S tím, že se povolební vyjednávání mohou vléci, mezinárodní investoři počítají. To ostatně k demokracii patří. V sousedním Německu vláda také bude ustavena nejspíše až po Novém roce, a na kondici německé ekonomiky se to nijak negativně nepodepisuje,” upozornil Kovanda. Důvěra investorů v německou ekonomiku se v říjnu oproti září dokonce zvýšila, navzdory obtížné povolební situaci.

Čeká se na ČNB



Koruně bude podle Kovandy svědčit i to, že si její zhodnocení přeje Česká národní banka. Ta ji kromě svých aktuálních slovních intervencí velmi pravděpodobně podpoří také zvýšením úrokových sazeb na listopadovém zasedání.

Zvýšení úrokových sazeb, ke kterému centrální banka poprvé po deseti letech přikročila již v srpnu, považují ze začátku listopadu za pravděpodobné i analytici Komerční banky.

Volby do Poslanecké sněmovny nebudou mít podle hlavního ekonoma Komerční banky Jana Vejmělka na kurz české měny větší vliv. „Historicky je kurz koruny na politické události necitlivý,” uvedl. Ani on proto nevidí důvod, proč by koruna neměla po volbách pokračovat v dlouhodobém trendu postupného zhodnocování.