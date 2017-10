„O toto jedno procento se de facto vede současný lítý boj. Za toto procento nese těžař a výrobce karbonátu sedmdesátiprocentní podíl na všech rizicích, například pokud dojde k poklesu ceny karbonátu z důvodu nástupu nových technologií v oboru skladování elektrické energie,“ uvádí se ve vyjádření na webových stránkách Geometu.

Ten patří australské společnosti EMH a má licenci na průzkum a přednostní právo k těžbě lithia v Krušných horách.

Stát podle firmy z celkového výnosu inkasuje většinu, a to 61 procent, a to s nulovým rizikem. Zbývající podíl na celkovém inkasu pak připadá na výrobce autobaterií do elektromobilů.

Přínos 740 miliard

„Jednoprocentní podíl těžaře na celkovém inkasu vůbec umožní vznik řetězce a budoucí daňové výnosy do státního rozpočtu ve výši přes 740 miliard Kč,“ píše se v prohlášení.

Příjem státu ve výši stovek miliard podle generálního ředitele Geometu Richarda Pavlíka připadá v úvahu, bude-li v České republice skutečně celý výrobní řetězec.

„Je to ideální případ, který má souvislost i s memorandem, a sice že se na území České republiky vytvoří kompletní řetězec od těžby přes zpracování suroviny až po finální výrobu. Veškerá inkasa, zisk nebo daně by potom vycházely tak, jak uvádíme,“ řekl Právu Pavlík. Vedení EMH ještě během tohoto týdne probere situaci kolem memoranda o lithiu, které s ním podepsal ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (ČSSD). „Je to čerstvé, potřebujeme to probrat s vedením EMH,“ dodal.

Poslanci v pondělí po devítihodinové debatě požádali vládu, aby platnost memoranda, v němž se mimo jiné hovoří o závazku lithium zpracovávat v ČR, zrušila. Lithium by podle nich měl v Česku těžit státní podnik. [celá zpráva]

Firma bude nyní podle Pavlíka postupovat podle zákona. „Memorandum je něco navíc, je to víceméně náš závazek o tom, že chceme zpracovávat surovinu v České republice. Budeme tedy dodržovat to, co nám ukládá průzkumná licence a co nám ukládají předchozí souhlasy ke stanovení dobývacího prostoru,“ doplnil Pavlík.

Sobotka počká na radu právníků

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) si nechá poradit od právníků, jak dále s memorandem postupovat.

„Chce požádat právní experty, aby se k tomuto usnesení vyjádřili a doporučili další postup. Memorandum, o kterém jednala Sněmovna, je totiž z povahy věci nezávazné, nemá žádné právní důsledky, a vláda navíc není jeho účastníkem,“ uvedl mluvčí vlády Martin Ayrer.