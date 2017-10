Původně měla odstávka trvat od pátku 6. října od 15.00 do ranních hodin pondělí 9. října. Systém však nefungoval ještě ve středu. Později měla banka internetové a mobilní bankovnictví zprovoznit, nicméně řada služeb nefungovala a nefunguje ještě o týden později, tedy v pondělí 16. října.

Klienti mají stále problémy se zobrazením transakční historie, nefunguje zobrazení nezaúčtovaných transakcí nebo funkce splácení kreditní karty. V posledním případě se klienti obávají, že by v důsledku problémů s bankovnictvím nemuseli stihnout bezúročné období.

„Splátku kreditní karty si klienti mohou ověřit prostřednictvím svého bankéře na pobočce nebo prostřednictvím našeho call centra. Intenzivně pracujeme na tom, abychom zbývající funkcionality včetně náhledu na kreditní kartu zprovoznili co nejdříve,” sdělil Novinkám mluvčí banky Petr Plocek.

„K případným požadavkům klientů například na odpuštění bezúročného období u kreditních karet vždy přistupujeme s náležitou péčí individuálně v rámci reklamačního řízení,” dodal.

Situace trvá celý týden



„UniCredit Bank tvrdí, že se klienti potýkají s některými omezeními služeb pouze dnes, ale je to situace, která trvá už celý týden,” řekla Novinkám rozčarovaná klientka Jitka Z. „Po sedmi dnech stále nemám k dispozici historii transakcí. Nevím, které transakce byly zaúčtované a které čekají. Totéž platí o přehledu pohybů a transakcí na platebních kartách,” stěžuje si.

Klientce navíc s posledním listopadem končí platnost kreditní karty, z čehož vyvstává další problém. „V té době budu v zahraničí. Chtěla jsem se domluvit s bankou, zda mi vydá kartu dřív. Mám smůlu, na pobočce mi sdělili, že sice mohu dát žádost, ale nezaručí mi to, aby karta dorazila včas vzhledem k problémům, s nimiž se nyní banka potýká,” dodala Jitka Z.

Další klient si stěžuje na nesoulad mezi informacemi o zůstatku na účtu v internetovém bankovnictví a v bankomatu. V jednom případě se mu zobrazuje kladný zůstatek, v druhém případě záporný.

Kdy budou problémy odstraněny, na to mluvčí nedokázal odpovědět.

„Online bankovnictví a mobilní bankovnictví jsou dostupné, to znamená, že se lze do nich přihlásit a využívat většinu hlavních funkcionalit, jako jsou zadávání plateb, trvalé příkazy a inkasa, klientům chodí autorizační SMS pro aktivaci a odblokování mobilního bankovnictví, funguje dobíjení mobilních telefonů, k dispozici je přehled investic a termínovaných vkladů,” vyjmenoval Plocek funkce, které by v tuto chvíli měly být k dispozici.