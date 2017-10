Restaurace vytočily o desítky miliónů piv méně, roste prodej plechovek

Česká gastronomie letos zažije zřejmě největší pokles spotřeby piva za posledních 14 let. Vyplývá to z aktuálních dat Českého svazu pivovarů a sladoven, podle něhož se do srpna v hospodách a restauracích meziročně prodalo o 4,2 procenta piva méně. V přepočtu na půllitry jde asi o padesát miliónů piv. Roste naopak prodej v obchodech, zejména plechovek.