Chuť Čechů měnit zaměstnání je nejvyšší za pět let

Češi se přestávají bát o práci, jejich chuť měnit zaměstnání je nejvyšší za uplynulých pět let. Až 23 procent lidí by chtělo změnit zaměstnání do jednoho měsíce, 45 procent pak do půl roku, vyplývá z průzkumu personální agentury Grafton Recruitment.