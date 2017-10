Lufthansa podepíše smlouvu o převzetí Air Berlin za 39 miliard

Největší německá letecká společnost Lufthansa má do čtvrtečního poledne podepsat smlouvu o převzetí významné části svého krachujícího konkurenta Air Berlin. Uvedla to agentura DPA. Podle kupní smlouvy by měla Lufthansa získat 81 letadel a převzít 3000 pracovních míst. Za to má zaplatit 1,5 miliardy eur (39 miliard korun).