Desítky tisíc na nákup, speciální značky a řada výhod. Stát podpoří elektromobily

Stát chce na silnicích víc elektromobilů. Jejich majitelé by v budoucnu nemuseli platit registrační poplatky nebo dálniční známku, uvažuje se i o přímé podpoře nákupu. Ve městech by elektromobily měly výhody při parkování nebo přístup do rychlých pruhů pro autobusy. Vyplývá to z materiálů, které ve středu schválila vláda.