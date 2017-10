„Na posilování koruny jsme si v posledních měsících zvykli. Zatímco ještě v závěru března se za jedno euro platilo více než 27 korun, od dubnového ukončení intervencí ČNB koruna víceméně posiluje a aktuálně se již pohybuje pod hladinou 26 Kč/eur. Ještě výrazněji v letošním roce posílila vůči americkému dolaru. Zatímco zkraje letošního roku se za dolar platilo i více než 26 korun, tak v říjnu je již dolar o čtyři koruny levnější,” řekl Novinkám analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák.

„Zisky koruny jsou dokonce natolik výrazné, že česká měna je letos vůbec nejvíce posilující měnou. Vůči americkému dolaru letos posílila o téměř 15 procent,” upozornil.

Vůči euru koruna od začátku roku posílila o více než čtyři procenta, což je také nejvíce ze všech světových měn. Podobně jako u kurzu dolaru koruna na špičce žebříčku porazila mosambický metical, srbský dinár a polský zlotý.

Posílení koruny vůči USD od začátku letošního roku (%) 1 CZK česká koruna 14,36 2 MZN mosambický metical 14,2 3 RSD srbský dinár 13,5 4 PLN polský zlotý 12,77 5 MDL moldavský leu 12,43 6 BAM bosenská marka 12,25 7 EUR euro 12 8 XOF CFA frank 11,86 9 STD Sao Tome Dobra 11,75 10 ALL albánský lek 11,25

„Koruna skutečně k dolaru letos posílila nejvíce ze všech světových měn. Lepší investicí bylo jenom paladium,“ potvrdil ekonom Komerční banky Marek Dřímal.

Důvody jsou podle něj dva: Za prvé dolar oslaboval vůči euru, což odráželo mimo jiné zklamání investorů z dosavadní politiky Donalda Trumpa, ale zlepšení kondice evropské ekonomiky. Euro proti dolaru získalo letos téměř 12 procent.

„Druhým důvodem bylo uvolnění kurzu české měny, konec intervencí. Koruně prospívá zvyšování úrokových sazeb ČNB, ale i velmi dobrá výkonnost celého hospodářství. Zároveň zůstává vysoko i poptávka po českém zboží v zahraničí, a tedy pokračují přebytky zahraničního obchodu,“ dodal Dřímal.

Vývoj kurzu koruny k euru

David Ryneš, Novinky

V příštích týdnech by se podle něj kurz koruny vůči euru mohl dostat i pod 25,70 koruny za euro díky očekávanému růstu sazeb ČNB. Vůči dolaru do konce roku velké změny nečeká. „V příštím roce ale bude koruna dále posilovat proti euru i dolaru. Na konci příštího roku by měl kurz proti euru dosáhnout hodnoty 25 koruny za euro a dolar by měl stát méně než 20 korun,“ odhaduje.

Ani podle Nováka v tuto chvíli rozhodně nelze vyloučit, že další zisky koruna v nejbližších měsících ještě přidá. „To bude záležet i na tom, zda ČNB v listopadu zvýší sazby, ale přece jen větší vliv bude mít vývoj na hlavním měnovém páru euro – dolar,“ uzavřel.