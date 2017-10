V Gangi stojí dům stejně jako šálek espressa. Když si o tom přečetla Egidia de Benedictisová, nevěřila svým očím. „Jak je to možné? Na to se musíme jet podívat!“ řekla svému muži. A tak se belgický pár vydal do malé sicilské osady mezi Katánií a Palermem, kde skutečně existují: domy za jedno euro.

Do Gangi téměř nedoléhá ruch a zmatek z Palerma, vzdáleného dvě hodiny cesty autem. Městečko bylo postaveno na skále a žije zde ještě asi 6700 lidí. Ve staré části se zdá, že se čas zastavil ve středověku. Mezi kamennými zdmi a četnými kostely člověk potká v úzkých, strmých uličkách i za slunného zářijového dne jen málo lidí. Je to malebné místo, o tom není sporu: obklopují ho pěší stezky a je odtud výhled na pyšnou sopku Etnu. Ale nikdo nemůže žít jen z pěkného výhledu. Mnozí se proto stěhují pryč, do větších měst nebo do ciziny.

Za euro prodali sto domů



Starosta Francesco Paolo Migliazzo je na myšlenku, která má Gangi znovu oživit, tak pyšný, jako by byla jeho vlastní. Transakce je následující: Ten, kdo si v Gangi koupí dům za jedno euro, složí kauci 5000 eur (130 tisíc korun) a zaváže se, že ho do tří let opraví. Cílem je pozvednout historické centrum, město znovu zalidnit a podpořit zdejší řemeslníky, říká Migliazzo. Od začátku iniciativy, kterou uvedl v život jeho předchůdce, se za jedno euro prodalo na sto domů. Postup napodobily i další obce v Toskánsku nebo Laziu.

Předávání opuštěných a zanedbaných domů, jimž hrozí zřícení, mají na starost Alessandro Cilibrasi, Ital, který z ruky nedá krabičku cigaret, a jeho partner Santo Bevacqua. Budovy ještě mají majitele, kteří s prodejem za jedno euro souhlasí. Obrázek o více než třiceti objektech za nízkou cenu si je možno udělat na obecním webu. Nebo rovnou nastoupit do Cilibrasiho starého fiatu, který se úzkými ulicemi prohání až příliš vysokou rychlostí.

Všechno se rozpadalo



Cilibrasi odemyká malý rohový dům. Ve vstupní části leží odpadky, osvětlení chybí. Přízemí se dříve užívalo jako stáj. "Pozor, šlapejte jen sem," varuje Cilibrasi na schodech do patra. Když má člověk hodně fantazie, dokáže si zde představit originální útulné bydlení. Ale k tomu je zapotřebí hodně práce a hodně peněz.

„V domech za jedno euro se všechno rozpadalo,“ říká 69letá de Benedictisová. Cilibrasi ale páru ukázal jiný dům. Sice také potřeboval opravu, ale byl podle Benedictisové v ještě docela dobrém stavu. Belgičtí důchodci se chopili příležitosti a investovali zhruba 75 tisíc eur (asi dva milióny korun).

Nápad převzala další italská města



Třicetiletá Laura Maria Aliénor Radulescuová ze Stuttgartu přišla do Gangi původně také kvůli domu za euro. I ona ale koupila dražší. „Zvenku ty domy možná vypadají ještě pěkně, ale všechno se opravdu musí postavit znovu od nuly.“

Radulescuová je umělkyně a designérka. Sama si vymyslela, jak má její dům po rekonstrukci vypadat. V přízemí vznikne ateliér. Ještě se musí postavit topení a půlka schodiště. Až bude hotový, dokázala by si představit, že Německo opustí natrvalo a bude žít na Sicílii – ale jen když najde práci. „Našla jsem tu nový domov,“ říká.

Přežije Gangi díky milovníkům Itálie a občanům na půl úvazku? To není jisté. Ale reklama zafungovala a nouze dohnala k tvořivosti i jiné radnice v Itálii. V Castel del Giudice, kde se počet obyvatel od šedesátých let snížil z 1500 na 340, se opuštěné stáje proměnily v gurmetskou restauraci. A na středomořském ostrově Ventotene shání starosta děti migrantů, aby se nemusela zavřít škola.