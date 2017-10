Evropu čeká další finanční krize, varuje německý ministr

Evropu čeká další finanční krize. Myslí si to končící německý ministr financí Wolfgang Schäuble (CDU). O jeho rozhovoru pro britské Financial Times informoval deník Frankfurter Allgemeine Zeitung. Evropskou ekonomiku podle něj ohrožují mimo jiné bilióny dolarů, které do ekonomiky pumpují centrální banky.