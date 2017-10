Na tiskové konferenci na ministerstvu životního prostředí Babiš řekl, že už se podařilo shromáždit celkem 60 podpisů pod návrh KSČM, aby memorandum a těžbu lithia ještě do voleb na mimořádné schůzi projednala Sněmovna. Poslanci by se tak měli sejít, ke svolání stačí 40 podpisů.

Memorandum o porozumění s australskou firmou European Metals Holdings (EMH) podepsal Havlíček minulé pondělí. O víkendu odmítl, že by dokument znamenal pro Česko hrozbu v případných mezinárodních soudních sporech o ochraně investic. Memorandum je podle Havlíčka nezávazné ujednání, ze kterého pro stát nevyplývají žádné závazky ani povinnosti.

Babiš řekl, že nechápe, proč Havlíček memorandum vůbec podepsal. „A není mi jasné, proč právě s tou firmou, která vlastně nemá tu licenci. On to podepsal s EMH se sídlem v Austrálii, to povolení má přitom česká firma Geomet,” řekl Babiš.

„Český stát se vzdá zásob lithia a bude podporovat těžbu australské firmy? To je absolutně nevysvětlitelné,” dodal.

Lithium v České republice V Česku jsou podle odhadů asi tři procenta světových zásob lithia - většina na Cínovci a malé ložisko ve Slavkovském lese. Hlubinnou těžbu plánuje společnost Geomet, kterou vlastní australská European Metals Holdings. Otevřít chce pro tuto těžbu historický důl na cín. Lithium se využívá při výrobě baterií. V médiích se objevily zprávy, podle kterých je současná zásob lithia pod Krušnými horami až tři bilióny korun. Australská společnost plánuje s těžbou začít v roce 2022, dobýt zamýšlí 37 miliónů tun rudy. V Společnost Geomet mluví po zohlednění všech nákladů o předpokládaném zisku z těžby a zpracování rud ve výši 11,6 miliardy korun za 21 let, stát by pak podle těžařů mohl při vytvoření komplexního zpracovatelského řetězce v České republice inkasovat ze všech možných daní přes 700 miliard.

Je podle něj také otázkou, zda Havlíček měl k podobnému kroku kompetence. Kritizuje, že dokument obsahuje ustanovení o možné arbitráži. Vláda by podle něj měla uložit zneplatnění memoranda s pomocí právníků.

Předseda hnutí ANO uvedl, že pokud Havlíček memorandum nevysvětlí, sám na něj podá trestní oznámení. „Z toho se nevykecá. To memorandum je skandální. Tady jsme přišli o tisíce miliard," tvrdí Babiš.

Ministr Havlíček v reakci uvedl, že odstupovat nehodlá a kauzu vysvětlí na mimořádné schůzi Sněmovny. Svolávanou schůzi zároveň označil za předvolební kampaň.

Mimořádná schůze



Sociální demokraté koncem minulého týdne poukazovali na to, že souhlas s průzkumem pro těžbu australské firmě prodloužilo ministerstvo životního prostředí vedené Richardem Brabcem z ANO a ministrovi průmyslu pak nezbývalo než memorandum podepsat. Brabec v pondělí uvedl, že volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek v této věci buď vědomě lže, nebo neví, o čem mluví.

„Prodloužení licence jsem ani neprojednal já, vydal ho místě příslušný úředník v Ústí nad Labem," řekl Brabec. Odmítl také, že by k tomu došlo „v tichosti", jak uvedl Zaorálek.

O případné těžbě lithia v České republice a jejích podmínkách se bude krátce před volbami zřejmě debatovat v obou parlamentních komorách. Zatímco KSČM chce svolat mimořádnou schůzi Sněmovny, ODS chce tento bod zařadit na schůzi Senátu, která bude ve středu. Podle Babiše je na místě, aby se věc projednávala ve Sněmovně, Senát s ní nemá nic společného.