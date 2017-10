Na území Prahy 1 a 2 se objevilo celkem 214 nových parkovacích automatů a přibližně 6800 nových dopravních značek. Nové značky byly do sobotní půlnoci přelepeny a neplatily. Všechny přelepy budou podle Vladimíra Bystrova, mluvčího firmy Eltodo, která se o zóny stará, odstraněny tak, aby dnes byly všechny platné.

Nové automaty s možností platit kartou nahradí v ulicích ty současné. Řidiči v centru museli dosud mít za oknem auta parkovací kartu a vozy kontrolovali strážníci.

V novém systému řidič na radnici zanese do systému registrační značku vozu a zaplatí 1200 korun. Ulicemi pak bude projíždět auto s kamerami, které bude značky snímat a odesílat do systému, který přestupky vyhodnotí. Pokuty uděluje magistrát. Pokud je řidič přistižen na místě, zaplatí pokutu od 400 až do 2000 korun.

Nový elektronický systém kontroly začal platit loni v Praze 5, 6 a 8. V příštím roce přejdou na nový systém radnice Prahy 3 a 7.

První zóny začaly v Praze fungovat v současném systému v roce 1996 v části Prahy 1. Následně byly rozšířeny na celou Prahu 1, 2, 3 a 7 a části Prahy 16. Samy si je provozují radnice v Praze 13, 16 a 22.