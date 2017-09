„Lufthansa dostane největší část,“ uvedl jeden ze zdrojů agentury Reuters. Tato část by měla zřejmě zahrnovat i rakouskou dceřinou aerolinku Niki.

Zbylé částí firmy by mohla získat irská společnost easyJet a německý dopravce Condor. Jednání by měla pokračovat do 12. října, uvedly zdroje agentury Reuters.

Druhý největší německý letecký dopravce Air Berlin v polovině srpna požádal o zahájení insolvenčního řízení. Společnost se rozhodla na sebe uvalit insolvenci poté, co největší akcionář Etihad Airways ze Spojených arabských emirátů uvedl, že nemá dostatek prostředků, aby německou firmu sanoval. [celá zpráva]

Spolková vláda vzápětí oznámila, že Air Berlin poskytne překlenovací úvěr ve výši 150 miliónů eur (zhruba čtyři miliardy korun). Jeho smyslem má být udržení firmy v chodu po dobu, kdy bude hledat investory, kteří by ji převzali. Vládní půjčku již schválila Evropská komise. [celá zpráva]