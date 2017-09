Stavět se musí rychleji a bez „salámové metody”, shodli se v debatě politici

Česko by mělo více investovat do dopravních staveb a například dálnice začít stavět rychleji. Opustit by rovněž mělo „salámovou metodu” rozšiřování dopravní infrastruktury a vytvořit její ucelenou koncepci. V předvolební debatě České televize se na tom v pondělí shodli zástupci politických stran. Kritizovali i mýtný tendr či stav českých železnic.