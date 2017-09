Telekomunikační úřad doporučuje všem lidem, kteří po půlce června roaming využili, aby si ověřili, jaký tarif jim byl nastaven a jaká cena jim byla účtována. Tuto informaci by měli nalézt na své faktuře za mobilní služby.

„V případě, že by účastníci měli za to, že jim byl nastaven nesprávný roamingový tarif a podle něho účtována nesprávná cena, mají právo tuto skutečnost u operátora nejpozději ve lhůtě dvou měsíců od dodání vyúčtování reklamovat. Poskytovatel je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne doručení reklamace,” radí mluvčí ČTÚ Drtina.

Pokud operátor reklamaci nevyhoví, může podle Drtiny podat zákazník do jednoho měsíce u ČTÚ návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace.

Problémy hlásí zákazníci O 2



Podle serveru Aktuálně.cz některým svým klientům regulovaný tarif nezavedl operátor O 2 . Pokud jeho zákazník využíval před 15. červnem roamingový tarif Volání bez hranic, platil za mobilní služby v EU příplatky spojené s roamingem i nadále.

O 2 se brání, že postupovala v souladu s nařízením Evropské komise, které umožňuje v určitých případech účtovat příplatky i v rámci EU a také sjednání alternativního roamingového tarifu. Nařízení však stanovuje, že operátoři v rámci roamingu v žádném členském státě EU nesmějí účtovat příplatek k vnitrostátní maloobchodní ceně za volání, SMS nebo datové služby.

Regulovaný tarif byli poskytovatelé roamingu povinni k uvedenému datu nastavit všem novým i stávajícím účastníkům bez ohledu na jejich předchozí roamingový tarif. Uživatelé ale mají právo zvolit si alternativní roamingový tarif, pokud jej operátor nabízí.

Spor může skončit u soudu



O 2 argumentuje tím, že zákazníci byli o nastavení tarifu včas informováni a tarif Volání bez hranic volí především zákazníci, kteří cestují mimo EU.

„Pokud bychom jim tarif automaticky změnili, o tyto výhody by přišli a například ze Švýcarska by volali za vyšší ceny," řekla mluvčí O 2 Lucie Pecháčková.

Operátor ale mohl udělat i to, že by zachoval všechny výhody a pouze přestal účtovat poplatky za roaming v EU. Celý spor operátora s regulátorem může podle serveru skončit u soudu.