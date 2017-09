Britské větrné elektrárny odcházejí rychleji, než se čekalo. Zdraží čistou energii

Britské větrné turbíny se opotřebovávají rychleji, než se původně předpokládalo. Tím pádem jsou i dražší, vyplynulo ze studie, o níž informoval britský deník The Telegraph. Turbíny budou schopny vyrábět elektřinu 12 až 15 let, zatímco britská vláda počítá s životností 20 až 25 let.