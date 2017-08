Toyota zvýšila v Česku prodej o 69 procent na 4963 aut

Japonská Toyota zvýšila v Česku za sedm měsíců meziročně prodej o 69 procent na 4963 osobních vozů. Posunula se tak z patnácté příčky mezi prodejci do první desítky. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů. Toyota oslaví v pondělí 80 let od svého založení.