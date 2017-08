Původně mělo letadlo odstartovat z Hurgady v sobotu ve 14 hodin a 35 minut. [celá zpráva]

„Po prvním hlášení závady jsme seděli v letadle asi tři hodiny, než přišli technici. Poté letadlo odrolovalo, ale závada se ohlásila zase. Byli jsme proto vpuštěni zpět do letištní haly,” uvedl jeden z turistů Jiří Polášek.

Znovu se lidé do letadla dostali až v sobotu večer, avšak problém se objevil opět, a tak byli po půlnoci odvezeni do hotelu. Dopravce musel poslat do Hurgady tým techniků. Nakonec turisté odletěli až v pondělí po druhé hodině ranní a krátce po šesté ráno dorazili do Bratislavy.

Někteří turisté si stěžovali na odklady letu, podle Poláška se ale cestovní kancelář Fischer i Travel Service zachovaly vstřícně. „A na to, že museli technici letět do Egypta, to bylo vyřešeno celkem rychle," domnívá se.

Nejde zdaleka o první problém



Nejde o první problém letadel Travel Service. V červenci letošního roku letadlo značky SmartWings, která rovněž patří pod Travel Service, na letišti v bulharské Burgasu při přistání vyjelo z dráhy. Kvůli tomu pak bylo celé dopoledne letiště uzavřené. Lety byly z Burgasu odkláněny do bulharské Varny. [celá zpráva]

V červnu letošního roku se pak letadlo této společnosti směřující na řecký ostrov Korfu zhruba půl hodiny po startu kvůli technickým potížím muselo vrátit na ostravské letiště. Zhruba 160 cestujících muselo ihned opustit letadlo.

V loňském roce musel letoun stejné společnosti, který letěl do Prahy ze španělské Malagy, mimořádně přistát kvůli podezření na únik oleje z jednoho z motorů. Cestující ani posádka nebyli v ohrožení.

Naposledy na začátku srpna byl let společnosti Travel Service z Korfu do Brna zpožděn o pět hodin kvůli opilosti stevarda. [celá zpráva]

Téměř poloviční podíl v Travel Service drží čínská investiční společnost CEFC. Loni dopravce přepravil téměř 6,3 miliónu cestujících. Firma na trhu působí od roku 1997. Zároveň je spolumajitelem Českých aerolinií, ve kterých drží 34procentní podíl.