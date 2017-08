Někteří z nich si stěžují na špatnou komunikaci ze strany cestovní kanceláře Fischer. Její mluvčí Jan Bezděk problém potvrdil, řeší ho ale podle něho společnost Travel Service.

Letadlo mělo z Hurgady odlétat v sobotu ve 14:35 do Bratislavy. "Po prvním hlášení závady jsme seděli v letadle asi tři hodiny, než přišli technici. Poté letadlo odrolovalo, ale závada se ohlásila zase. Byli jsme proto vpuštěni zpět do letištní haly, dostali jsme pití a kousek bábovky," řekl jeden z turistů Jiří Polášek.

Znovu se lidé do letadla prý dostali až večer, ale problém se objevil opět a tak byli po půlnoci odvezeni do hotelu. "Jde o problém s letadlem, který ale řeší Travel Service. Turisté jsou nyní na hotelu, mají zajištěnu stravu all inclusive a je o ně postaráno," řekl Bezděk.

Kdy poletí?



Polášek si stěžuje, že turisté nemají dostatek informací. Nejprve byl podle něho odlet posunut na dnešních 09:00, posléze na 12:30, nyní je aktuální informace 17:00. "Neměl bych problém s tím, kdyby řekli, že tu budeme dva dny a potom letíme. Ale tohle odsouvání se nám nelíbí," řekl. Někteří lidé se navíc podle něho už bojí znovu do stejného letadla nastoupit.

Travel Service patří do skupiny Unimex Group, necelý poloviční podíl v dopravci drží čínská investiční společnost CEFC. Loni společnost přepravila téměř 6,3 miliónu cestujících. Firma na trhu působí od roku 1997. Je lídrem v charterové dopravě v ČR, na Slovensku a v Maďarsku, významný podíl trhu má v Polsku. Zároveň je spolumajitelem Českých aerolinií, ve kterých drží 34procentní podíl.