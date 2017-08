Vítězem tendru na nový projekt se stala společnost H-PRO se společníkem Projektovým atelierem pro architekturu a pozemní stavby s cenou zhruba 3,6 miliónu korun. Dokončení prací se podle mluvčího SŽDC Tesaře předpokládá v roce 2021.

Grandi Stazioni měla mít na základě smlouvy z roku 2003 hlavní nádraží pronajaté na dalších 30 let, pokud by do loňského 16. října zvládla zrekonstruovat celý objekt. To se jí ale nepodařilo. Za 13 let od podpisu smluv dokončila Grandi Stazioni opravu středové části budovy a odbavovací halu nádraží. Vnitřek bočních traktů opravit nestihla. SŽDC firmě následně odmítla pronájem prodloužit, což vyvolalo soudní spory a přerušilo postupující rekonstrukci. [celá zpráva]

Kvůli vypovězení smlouvy Italové požadovali náhradu škody ve výši přesahující 770 miliónů korun. Z toho 565 miliónů korun jí už jako uznatelné náklady na částečnou rekonstrukci pražského nádraží firma SŽDC vyplatila v loňském listopadu.

Grandi Stazioni do poloviny loňského roku většinově vlastnily italské dráhy. Nově firmu vlastní francouzský investiční fond Antin a italská investorská skupina Borletti Group.