Příjmy z turistiky pomohly Španělsku vybřednout z ekonomické krize a v letní sezoně snižují vysokou nezaměstnanost v zemi. Za přílivem turistů v poslední době stojí i rozmach ubytování v soukromí přes služby jako Airbnb nebo Homeaway.

Turisty přeplněná města a pláže ale část místních považuje za neúnosné. Především v oblasti Barcelony a také v Baskicku sílí „fobie z turistů“ a při demonstracích došlo i k propichování pneumatik turistických autobusů.

Barcelona zakázala otevírání nových hotelů v centru a v nejvíce vytížených turistických zónách chce snížit počty hostů. Občanské hlídky obcházejí byty pronajímané přes Airbnb a kontrolují, zda mají potřebná povolení.

Hrozí vysoké pokuty



Baleárské ostrovy, kam patří například Mallorca nebo Ibiza, vyhlásily dekretem roční kvótu na místa pro turisty 623 624 a postupně chtějí toto číslo srazit k půl miliónu. I zde se zaměřují na kontrolu ubytování v soukromí. Majiteli nemovitosti, který ji inzeruje bez potřebného povolení, hrozí vysoká pokuta až 40 tisíc eur (1,05 miliónu korun). Maximální pokuta pro provozovatele internetových platforem je desetinásobná.

Do Španělska má podle odhadů letos dorazit 80 miliónů zahraničních návštěvníků. Olej do ohně podle deníku El País přililo nedávné prohlášení šéfa předního turistického operátora TUI že Španělsko „je přeplněné“ z čehož by mohly těžit jiné destinace. Hotelová lobby volá po omezení kapacity či po zvýšení cen.

„V létě už není možné růst dál. Překročili jsme meze. Musíme hledat vyváženější model, nebýt přehnaně závislí na turistice,“ tvrdí místní politik Gabriel Barceló, který má na Baleárách sektor na starost. Upozorňuje na to, že například Kanárské ostrovy na tom nejsou tak zle - mají více prostoru a turisté přijíždějí během celého roku, zatímco na Baleáry téměř všichni v létě.

Ekonom Fernando Encinar nicméně označil rozhodnutí úřadů na Baleárách o kvótách za šokující. Navíc pochybuje, že bude fungovat. „Za rok uvidíme, že lidé přejdou při nabídce pronájmů na jiné nové platformy, které půjde hůř kontrolovat. Bude se podvádět a falšovat. Takováto prohibice nic nevyřeší,“ tvrdí.