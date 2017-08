„Rozdíly v rozdělení povahových rysů mezi muži a ženami může částečně vysvětlovat, proč nemáme 50 procent žen v technologickém odvětví a ve vedoucích funkcích,“ napsal Dalmore. „Diskriminace jako prostředek dosažení rovného zastoupení je neférová, rozdělující a špatná pro obchod,“ dodal.

Poté, co se dokument dostal na veřejnost, obrátil se kvůli němu na zaměstnance v interním dokumentu šéf firmy Sundar Pichai. „Nejprve bych chtěl vyjádřit, že plně podporujeme právo zaměstnanců Googlu na vyjadřování a mnohé, co v se dokumentu zmiňuje, je legitimním předmětem debaty, bez ohledu na to, zda s nimi výrazná většina zaměstnanců Googlu nesouhlasí,“ uvedl Pichai s tím, že dokument podle něj podporuje genderové stereotypy pracovišti, což Google odmítá.

Politická zaujatost vede k umlčování, tvrdí inženýr



Podle propuštěného inženýra politická zaujatost v oblasti diskriminace a nerovnosti vede k umlčování lidí s jinými názory. „Politická zaujatost Googlu ztotožnila svobodu od urážek s duševním bezpečím,“ píše v eseji.

„Toto umlčování vytvořilo ideologickou komnatu ozvěn, v níž jsou některé myšlenky příliš posvátné na to, aby o se nich mohlo upřímně debatovat,“ dodal s tím, že tento nedostatek diskuse podle něj posiluje autoritářské a extrémní prvky pojednávané ideologie.

Komnata ozvěn

„Komnata ozvěn (anglicky echo chamber) je situace, ve které se skupina osob vzájemnou komunikací utvrzuje ve svých názorech. Názory shodné se opakováním zesilují (vrací se jako ozvěna), zatímco odlišné názory jsou zeslabovány či přímo vyloučeny,” uvádí česká Wikipedie. Propuštěný zaměstnanec esej nazval Ideologická komnata ozvěn Googlu.

Damore ideologii Googlu považuje za extrémní, neboť podle něj všechny rozdíly v zastoupení interpretuje jako následek utlačování. Za autoritativní pak kvůli tomu, že je podle ní žádoucí diskriminovat, aby se toto utlačování napravilo.

Podle CNN jde o „manifest proti rozmanitosti”



Televizní stanice CNN označila esej jako „manifest proti rozmanitosti“ a na Twitteru napsala, že dokument argumentuje, že ženy nejsou vhodně vybavené pro práci v technologickém odvětví. Autor listu National Review v reakci poznamenal, že Damore v textu nic takového nepíše, a obvinil ostatní média ze zkreslování obsahu dokumentu.

Autor výslovně uvádí, že v eseji hovoří o průměrech mezi jednotlivými populacemi, které rozhodně nelze aplikovat na každého jednotlivce daného pohlaví. Nicméně mohou podle něj alespoň částečně vysvětlit rozdíly v zastoupení v některých oborech.

Journalists reporting on the #GoogleMemo are ignoring this key paragraph. Population level distributions say NOTHING about individuals pic.twitter.com/wKZ1P0KO8z — The Safest Space (@TheSafestSpace) 8. srpna 2017

„Diskriminace jako prostředek dosažení rovného zastoupení je neférová, rozdělující a špatná pro obchod,“ napsal dále. Významná část dokumentu se pak zabývá způsoby, jak dostat do technologického odvětví více žen, aniž by to bylo diskriminační vůči mužům.

Damore kritizuje koncept mikroagresí



Damoreův dokument dále kritizuje koncepci takzvaných mikroagresí, která se z amerických univerzit rozšířila i na pracoviště. Mikroagrese se mohou dopustit například dva zaměstnanci, kteří si vypráví vtip, který náhodou zaslechne třetí zaměstnanec, jenž ho považuje za urážlivý. [celá zpráva]

„Naše zaměření na mikroagrese a neúmyslná překročení zvyšuje naši citlivost, což není jednoznačně pozitivní. Citlivost zvyšuje naši tendenci se urazit, stejně jako naši autocenzuru, přičemž obojí vede k autoritářským politikám,“ tvrdí Damore.

Inženýra chce zaměstnat Julian Assange



Dokument se původně dostal na veřejnost prostřednictvím serveru Gizmodo, který však nereprodukoval grafy a četné odkazy na výzkumné studie a internetové články. Později dokument v plném znění zveřejnil sám Damore a připsal k němu krátký úvod, v němž uvádí: „Cením si rozmanitosti a začleňování. Nepopírám, že existuje sexismus, a nepodporuji užívání stereotypů.”

1/ Censorship is for losers. @WikiLeaks is offering a job to fired Google engineer James Damore. https://t.co/tmrflE72p3 — Julian Assange 🔹 (@JulianAssange) 8. srpna 2017

V Googlu tvoří muži 69 procent zaměstnanců, uvedla agentura ČTK. Práci vyhozenému inženýrovi nabídl zakladatel WikiLeaks Julian Assange. „Cenzura je pro losery,“ tweetoval Assange. Damore je absolvent Harvardu a v Googlu pracoval čtyři roky, informoval server Telegraph.