Padesát korun za máslo je normální cena, zvykněte si, říká šéf Zemědělského svazu

Na cenu másla 50 korun za čtvrt kilogramu by si měli lidé zvykat. Na úterní tiskové konferenci to řekl předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. Je to podle něj návrat k normálu poté, co v minulosti na mléku zemědělci prodělávali, dodal. Podle veřejné databáze ČSÚ stálo 250 gramů másla v polovině července 50,263 koruny a meziměsíčně tak zdražilo o dalších 7,3 procenta.