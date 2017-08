Cílem opatření, která nabídly BMW, Daimler, Opel a Vollkswagen, je dosáhnout redukce emisí oxidů dusíku vypouštěných do ovzduší o 25 až 30 procent. Podle svazu výrobců aut VDA studie ukazují, že tento krok by měl emise omezit podobně účinně jako případný zákaz vjezdu dieselů do měst. Navrhované změny nemají mít žádné náklady pro majitele vozů ani nemají snížit výkon motorů.

Jednání se za automobilky účastní šéfové Volkswagenu, Audi, Porsche, BMW, Daimlera, Opelu a německé divize Fordu, dále pak předseda svazu výrobců VDA.

Tématem jsou vysoké emise uhlíkových plynů vypouštěné vozy s dieselovými motory, na které poprvé poukázala emisní aféra Volkswagenu. Stále více měst v Německu uvažuje o zákazu dieselových vozů na svém území. I to je jedna z věcí, o které se má na summitu jednat.

O budoucnosti naftových aut se v Německu v posledních týdnech diskutuje stále intenzivněji. Pětice německých automobilek Volkswagen, Audi, Porsche, BMW a Daimler se měla v minulosti tajně domlouvat o nákladech, dodavatelích a technologiích včetně systému kontroly emisí u dieselových motorů – což mohlo stát u zrodu emisní aféry.

Německý automobilový koncern Daimler AG měl podle nedávno zveřejněných informací mezi lety 2008 až 2016 v Evropě a USA prodávat vozy vypouštějící nadměrné emise oxidů dusíku, ačkoli prošly příslušným měřením. [celá zpráva]

Emisní aféra Volkswagenu vypukla v září 2015, kdy ho z tohoto prohřešku obvinila americká Agentura pro životní prostředí. [celá zpráva]