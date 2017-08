„Nařízení umožní nejen omezit přítomnost této karcinogenní látky, ale také pomůže zvýšit informovanost o tom, jak zabránit vzniku akrylamidu, k němuž často dochází při domácích úpravách,“ uvítal normu Vytenis Andriukaitis, eurokomisař pro zdraví a bezpečnost potravin.

Akrylamid vzniká při tepelné úpravě potravin obsahujících cukry a škrob. Děje se tak při teplotách nad 120 stupňů Celsia. Nové unijní nařízení se proto snaží omezit jak obsah cukrů a škrobu v použitých surovinách, tak výši teplot při jejich zpracování.

Odpor jen v Belgii

Návrh vyvolal v minulých týdnech vlnu odporu zejména v Belgii. Ta se obávala, že přijde o své národní jídlo, o hranolky, které stánkaři smaží nadvakrát v horkém oleji. K otupení odporu použila Unie ustanovení, podle nějž budou dohodnuté předpisy „proporční ve vztahu k velikosti a povaze“ podniků. Belgické úřady nyní ujišťují, že nové nařízení mají v plné míře plnit jen velké podniky, nikoli menší provozovny, jako jsou výrobny hranolků. Až národní zákony ale určí, jak bude zásada proporcionality uplatněna.

I české ministerstvo zemědělství podle webu EurActiv tvrdí, že „není nutné se obávat, že bychom dále nemohli péct český chléb nebo že by byla zakázána výroba a prodej hranolků“. „Například pro výrobu hranolků bude potřeba vybírat odrůdy brambor, které mají přirozeně nižší obsah cukrů,“ řekla webu mluvčí ministerstva zemědělství Markéta Ježková.

Návrh ale není žádným zlovolným výmyslem unijních úředníků. Plně se na něm podílely členské státy, které kývly na novou normu 19. července. Unie dává státům rozsáhlé pravomoci už při přípravě legislativy. Řada norem musí mít souhlas výborů složených z vysokých národních úředníků či expertů, a to dříve, než jsou předloženy ke schválení unijním institucím.

Klacek na akrylamid

I nynější opatření získalo podporu států ještě předtím, než se začalo projednávat v parlamentu EU a v radě ministrů. Přitom ta je hlavním nástrojem států při schvalování unijní legislativy.

Akrylamid je označován za rakovinotvornou látku. K tomuto závěru došla předloni Evropská agentura pro bezpečnost potravin. Opírala se o výsledky výzkumů na zvířatech. Agentura uvádí, že akrylamid může „potenciálně zvyšovat riziko“ vzniku zhoubných nádorů.

K omezení množství této látky v potravinách má přispět i tabulka s limity pro akrylamid v různých potravinách, jež je přílohou k nařízení. Limity sahají od pár setin gramu u pšeničného chleba s měkkým povrchem až po čtyři gramy v kilogramu kávové náhražky.

Kontrola po překročení limitů



Ježková ujistila, že jejich překročení „ještě neznamená, že potravina je zdravotně závadná“. Ale už nyní bude možné proti výrobci zasáhnout. Podle mluvčí by po překročení limitů měla následovat kontrola, zda firma dodržuje opatření, jež omezují vznik akrylamidu při výrobě.

Mimo to Komise plánuje, že jen co projde nynější nařízení, stanoví maximální přípustné množství akrylamidu v „některých potravinách“. Tyto limity by už byly závazné a státní úřady by je mohly vymáhat pomocí různých postihů.

Členské státy hájí navrhovanou normu argumentem, že podle jejich šetření nejsou četní provozovatelé potravinářských firem ochotni dobrovolně zavádět opatření ke snížení hodnot akrylamidu. Nové nařízení má začít platit od března 2018.