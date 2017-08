Kromě Opelu zahájila PSA v březnu i převzetí sesterské britské automobilky Vauxhall, rovněž od General Motors. Na začátku července akvizici posvětila Evropská komise. [celá zpráva]

Opel by měl nyní projít restrukturalizací, kterou chce šéf PSA Carlos Tavares přenechat německému vedení. To má do 100 dnů předložit plán jejího průběhu.

„Opel zůstává německý a Vauxhall zůstává britský. Dokonale doplňují naše stávající portfolio značek Peugeot, Citroën a DS,“ uvedl Tavares s tím, že Opel nebude v žádném případě danit zisky ve Francii.

Koncern PSA zaplatil za Opel a Vauxhall kolem 2,2 miliardy. Obě automobilky zaměstnávají 38 tisíc lidí v sedmi evropských zemí, z toho polovinu v Německu.