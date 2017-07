EU se bouří proti Washingtonu. Nové protiruské sankce ohrožují plynovod Nord Stream 2

Píchnutím do vosího hnízda se stal v úterý přijatý zákon americké Sněmovny, jímž uvaluje další sankce vůči Rusku zejména za jeho údajné vměšování do voleb 2016. Návrh narazil na odpor v EU, která se obává dopadu na projekt plynovodu Nord Stream 2 z Ruska do Německa. Americký prezident Donald Trump přitom sankce považuje za příliš mírné.