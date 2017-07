Britské úřady budou moci už od roku 2020 vymáhat poplatky od řidičů aut s naftovým motorem na těch silnicích, kde je nejvíce znečištěné ovzduší, jestliže se kvalita ovzduší nezlepší.

Další opatření zahrnují modernizaci autobusů a vozidel hromadné dopravy a změnu silniční sítě, jako je výstavba kruhových objezdů, rychlostních nadjezdů a podobně, uvedla agentura Reuters.

Vláda zdůrazňuje, že je nutný rázný krok, protože znečištěné ovzduší si vybírá daň na zdraví lidí. Odhaduje také, že země přichází na produktivitě o 2,7 miliardy liber (78,6 miliardy Kč) ročně. Obdobný záměr oznámila počátkem července Francie. [celá zpráva]

Německý ekonomický institut ifo v reakci na oznámení Francie zveřejnil studii, podle které by měl zákaz spalovacích motorů fatální důsledky pro německé hospodářství. Zákaz automobilů s tímto typem motorů by v Německu ohrozil více než 600 tisíc pracovních míst. Nejhorší situace by byla v malých a středních firmách, kde hrozí zánik 130 tisíc míst. [celá zpráva]

Téma škodlivých emisí ze spalovacích motorů rozpoutala v poslední době hlavně aféra s podváděním automobilky Volkswagen. Některá evropská města už nyní chystají omezit vjezd aut se spalovacími motory do centra.