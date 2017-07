Zákaz dieselů ve městech není dobré řešení, tvrdí eurokomisařka

Zákaz vjezdu vozů s dieselovým motorem do měst by ničemu neprospěl a automobilkám by ztížil možnosti investovat do vývoje bezemisních vozů. V dopise ministrům dopravy členských zemí Evropské unie to uvedla eurokomisařka pro vnitřní trh a průmysl Elžbieta Bieńkowská, podle níž je důležitější dodržování stávajících limitů oxidů dusíku. Z dopisu v sobotu citovala agentura Reuters