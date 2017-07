Celníci v pražské Sapě zabavili tisíce padělků značkových výrobků

Při středečním zásahu v pražské tržnici Sapa zabavili celníci téměř 9000 kusů padělků značkového oblečení, kožené galanterie a obuvi, ale také parfémů, brýlí a hodinek. Pokud by je obchodníci prodali, majitelům ochranných známek by vznikla škoda skoro 14 miliónů korun. Uvedla to mluvčí Celního úřadu pro hlavní město Ivana Kurková.